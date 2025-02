Rolfes: Das ist Bayers Trumpf bei Florian Wirtz

„Beide haben natürlich ihre Qualitäten und sind dabei, eine Weltkarriere zu machen in ihren jeweiligen Berufen, als Trainer oder als Spieler“, sagte Rolfes vor dem Topspiel gegen Tabellenführer Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) bei RTL und ntv . Entsprechend wundert es den 43-Jährigen nicht, dass europäische Topklubs Alonso und Wirtz im Blick haben.

„Was uns bei Florian immer ausgezeichnet hat“

In Bezug auf Alonso betont Rolfes das sehr enge und vertrauensvolles Verhältnis. „Xabi ist in allen Themen eingebunden, nicht nur diese Saison betreffend, sondern auch darüber hinaus. Er hat einen Vertrag (bis 2026, d. Red) und das Gefühl ist auch, dass er sich sehr wohlfühlt und auch die Arbeit mit der Mannschaft sehr, sehr schätzt“, sagte Rolfes: „Jeden Tag. Und dass er eine große Freude daran hat. Deswegen sind wir alle sehr entspannt in dem Thema.“