Als "Nebenprodukt": So kam Jamal Musiala einst zum FC Bayern

Im Sommer 2019 war Musiala noch als „Nebenprodukt“ an die Isar gewechselt, wie Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im vergangenen Jahr in einem Interview mit t-online zugab. Ursprünglich galt das Hauptaugenmerk der Bayern-Verantwortlichen einem anderen Top-Talent des FC Chelsea: Callum Hudson-Odoi .

Der damalige Sportdirektor Hasan Salihamidzic arbeitete im Winter 2018/19 mit Hochdruck an der Verpflichtung des jungen Engländers , um personellen Engpässen auf den Flügeln entgegenzuwirken. Doch trotz bereits fortgeschrittener Gespräche kam ein Transfer nicht zustande.

Bayern wollte zunächst Hudson-Odoi verpflichten

Salihamidzic blieb jedoch im Austausch mit Bradley Hudson-Odoi, dem Bruder und Berater von Callum. Dieser hatte nämlich ein weiteres Chelsea-Juwel in seinem Portfolio: Jamal Musiala.

Kurios: Bei seinem Wechsel war Musiala seinem neuen Klub keine einzelne Meldung wert. Der Youngster, der 2003 als Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers in Stuttgart geboren wurde und in Fulda das Fußballspielen lernte, kam zusammen mit Bright Akwo Arrey-Mbi (seit 2024 bei Sporting Braga) nach München.

„Offensivspieler Musiala ist für die U17 von Miroslav Klose eingeplant“, hieß es seinerzeit in der kurz gefassten Mitteilung des Rekordmeisters. Die rasante Entwicklung des Teenagers hatte man zum Zeitpunkt des Transfers wohl noch nicht vorausgeahnt: Schon nach wenigen Einsätzen in der U19 und der zweiten Mannschaft der Bayern spielte sich Musiala in den Fokus von Hansi Flick.