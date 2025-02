FC Bayern: Rummenigge hat das nicht nur dahingesagt

In der Bundesliga sind die Bayern im Soll, in der Champions League ist man noch mit von der Partie. Trotzdem bekommt jetzt auch Trainer Vincent Kompany mehr Druck von oben zu spüren.

Es ist wie immer beim FC Bayern : Ständig klopft man an der Säbener Straße die eigenen Leistungen ab. Immer wieder hinterfragt man sich aufs Neue und will besser werden. Es ist das Erfolgsrezept in der mittlerweile 125-jährigen Geschichte des Klubs.

Rummenigge mahnt Konstanz an

Einer, der schon qua Amt ein genaues Auge auf den Verein hat, ist Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Vereinsjubiläum zeigte sich der 69-Jährige grundsätzlich angetan, mahnte aber gleichzeitig mehr Konstanz an. Auf Kompany angesprochen sagte er: „Wir sind zufrieden. Er hat acht Punkte Vorsprung - plus ein tolles Torverhältnis. Wir leben auch noch in der Champions League. Ich hoffe, dass wir in drei Wochen weiterleben - dann sind wir alle zufrieden.“