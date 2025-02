Batshuayi und Wahi vor Eintracht-Debüt

Die Hessen reisen zum Topspiel an den Niederrhein. Die beiden neuen Angreifer könnten bereits eine Rolle spielen.

Die Winter-Neuzugänge Elye Wahi und Michy Batshuayi könnten für Eintracht Frankfurt im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach debütieren. "Michy hat sehr gute Möglichkeiten auf seine ersten Minuten im Eintracht-Dress", sagte Trainer Dino Toppmöller: "Er ist in einem anderen Rhythmus als Elye, hat im Januar 90 Minuten im Pokal gespielt, kam in jedem Spiel zu seinen Minuten. Er ist körperlich ein bisschen weiter."

Bei Wahi dagegen müsse man "die Kirche im Dorf lassen. Er hat in den letzten zweieinhalb Monaten 89 Minuten Fußball gespielt. Wir sollten ihm jetzt Zeit geben, er war zweimal angeschlagen durch eine Verletzung raus", führte Toppmöller aus: "Wir schauen, wie das Abschlusstraining abläuft. Grundsätzlich hätte ich ihn schon gerne im Kader. Ich werde noch ein Gespräch mit ihm führen, zu was er sich in der Lage fühlt."