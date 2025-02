Baumann vor Rückkehr ins TSG-Tor

Nationalkeeper Oliver Baumann steht vor seiner Rückkehr ins Tor des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. „Es sieht definitiv sehr sehr gut aus bei Olli“, sagte Trainer Christian Ilzer am Freitag vor dem Bundesligaspiel am Samstag beim VfL Bochum (15.30 Uhr). „Wenn er topfit ist, wird er spielen“, fügte Ilzer an.