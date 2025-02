Baumgart trotzt Abgängen: "Offensiv nicht knapp aufgestellt"

Im Kampf um den Klassenerhalt muss Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin zwei Abgänge in der Offensive verkraften - will das aber nicht als Ausrede nutzen. "Wir sind in der Offensive, was die Anzahl angeht, nicht knapp aufgestellt", sagte der 53-Jährige vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).