Bayern siegt nach Goretzka-Geistesblitz - aber neue Sorgen

Nächster Schritt in Richtung Titel!

Olise leitet die Wende ein

Angelo Stiller hatte den VfB mit einem wuchtigen Distanzschuss zunächst in Führung gebracht (34.), Manuel Neuer im Tor der Bayern war machtlos und musste mit ansehen, wie der Ball im rechten Winkel einschlug. Stiller entschuldigte sich im Nachgang bei den Bayern-Fans für seinen Jubel: „Das gehört sich nicht“, stellte der Nationalspieler in der Mixed Zone klar.

Den Führungstreffer erzielte Leon Goretzka, Vertreter des verletzten Joshua Kimmich . Nach einem Missverständnis zwischen Alexander Nübel und Stiller reagierte Goretzka blitzschnell, fand sich frei vor Nübel wieder und musste nur noch einschieben (64.). Anschließend jubelte Goretzka ekstatisch und brüllte seine Freude in den Stuttgarter Abendhimmel hinaus.

Schlitzohr Goretzka hat es kommen sehen

Goretzka war das riskante Zusammenspiel von Stiller und Nübel bereits im ersten Durchgang aufgefallen. „Ich habe lustigerweise dem Trainer in der Halbzeit gesagt, dass ich so ein Tor machen werde“, klärte Goretzka im Nachgang auf. Auch Nübel musste eingestehen: „Leon hat das sehr gut gemacht“.

Kingsley Coman erhöhte in der Schlussphase noch auf 3:1 (90.+1) - gleichbedeutend mit dem Endstand.

Sorgen um Davies

Sorgen müssen sich die Bayern allerdings nicht nur um Kimmich, sondern auch Alphonso Davies. Bereits in der 39. Minute musste Davies nach einem Foul von Jeltsch minutenlang behandelt werden. Kurz vor Schluss wurde Davies nach einer weiteren Behandlungspause ausgewechselt (86.). Für ihn kam der Japaner Hiroki Ito ins Spiel. Nach der Partie bestätigte Bayern-Sportvorstand Max Eberl, dass Davies einen Schlag abbekommen habe , es sei aber „nichts dramatisches“.

In der Tabelle thront der deutsche Rekordmeister weiter an der Spitze, der Vorsprung auf Leverkusen beträgt elf Punkte, die Werkself - am Samstag im Topspiel bei Eintracht Frankfurt gefordert - kann allerdings noch auf acht Punkte verkürzen. Der VfB liegt nach drei sieglosen Partien mit 36 Punkten auf Platz sieben.