Bayern verleihen Aznou nach Spanien

Der marokkanische Nationalspieler feierte in dieser Saison sein Profidebüt beim FCB.

Bundesliga-Rekordmeister Bayern München will Abwehrtalent Adam Aznou mehr Spielpraxis ermöglichen. Wie der aktuelle Tabellenführer am Montagabend mitteilte, wurde der 18-Jährige deshalb bis Ende der Saison an den spanischen Erstligisten Real Valladolid verliehen. "Für ihn ist jetzt Wettkampfpraxis jede Woche auf höchstem Niveau wichtig, um den nächsten Schritt zu machen [...]", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.