"Bisschen rumspinnen": Watzke will Debatte zur Liga-Strategie

Hans-Joachim Watzke wünscht sich eine intensive Diskussion über die künftige Strategie der Fußball-Bundesliga. Bei der SPOBIS Conference in Hamburg sagte der Präsidiums-Sprecher der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch, dass er sich von einer anstehenden, zweitägigen Klausurtagung der DFL „eine Menge verspreche“. In den Gremien müsse jeder „mal ein bisschen rumspinnen“ und „ungefiltert seine Meinung reingießen“ können. Dann werde sich zeigen, welche Vorschläge mehrheitsfähig seien.