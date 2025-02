Bochum gegen BVB ohne Torjäger Boadu

Nach seinem Doppelpack in Kiel hatte sich Boadu noch optimistisch gezeigt. Zwei weitere Bochumer sollen am Samstag mitwirken können.

Nach seinem Doppelpack in Kiel hatte sich Boadu noch optimistisch gezeigt. Zwei weitere Bochumer sollen am Samstag mitwirken können.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss im wichtigen Heimspiel gegen Borussia Dortmund auf Torjäger Myron Boadu verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, zog sich der Niederländer beim Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag (2:2) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wird das Ruhrpott-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verpassen.