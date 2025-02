Bochum: Horn bleibt nach Derbysieg im VfL-Tor

Nachdem der VfL erstmals seit Anfang Oktober wieder die Rote Laterne des Tabellenletzten abgegeben hat, will Bochum auch am Samstag ( ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) beim VfL Wolfsburg „etwas mitnehmen“.

Hecking: „Der Glaube ist da“

Man habe „in den letzten Wochen kontinuierlich gepunktet“, sagte Hecking, unter dessen Leitung die Westfalen 13 Zähler in 13 Spielen holten: „Der Glaube ist da, die Stimmung in der Kabine gut. Der Sieg gegen den BVB war wichtig, aber wir brauchen auch in naher Zukunft Siege. Die Mannschaft ist stabil, aber am Samstag steht wieder alles auf dem Prüfstand.“