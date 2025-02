Bundesliga: Ex-Talent packt über BVB-Abschied aus

Rothe: „Ich muss spielen“

„Ich hatte für mich immer im Kopf: Ich bin ein junger Spieler und ich muss spielen. Und am besten nicht ab und zu, sondern konstant. Nur so entwickelt man sich“, erklärte er.

Es folgte der Schritt in die Hauptstadt zu Union, wo Rothe schon zu Beginn der Saison nicht mehr aus der Startelf wegzudenken war. „Hier in Berlin habe ich für mich eine bessere Chance gesehen als in Dortmund, weil dort natürlich auch noch mal andere Spieler mit anderen Qualitäten im Kader stehen.“

Bo Svensson überzeugte Rothe

Rückkehr zum BVB? „Ich sage niemals nie“

„Das entscheidet im Endeffekt Borussia Dortmund. Da kann ich nicht viel machen, außer meine Leistungen auf dem Platz zu bringen. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich gute Leistungen abliefere“, erklärte er. „Und dann schauen wir mal, was in der Zukunft noch passiert. Ich sage niemals nie. Ich versuche auf jeden Fall, jeden Tag besser zu werden. Und aktuell ist Union genau der richtige Ort dafür.“

Am Wochenende kommt es für Rothe in jedem Fall auf ein besonderes Zusammentreffen: Mit Union tritt er in der alten Heimat bei Borussia Dortmund an (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER).