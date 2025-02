Bundesliga heute: Augsburg - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Augsburg empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg empfängt am Freitagabend RB Leipzig in der heimischen WWK-Arena. Die Augsburger haben in den letzten Jahren gegen Leipzig einen schweren Stand gehabt und warten seit 16 Pflichtspielen auf einen Sieg gegen die Sachsen.