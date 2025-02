Bundesliga heute: FC Bayern - Werder Bremen LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1-AI 07.02.2025 • 17:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend steht in der Allianz Arena das 116. Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern München und dem SV Werder Bremen (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) an. Diese Begegnung ist die am häufigsten ausgetragene Partie in der Geschichte der Bundesliga.

Der FC Bayern hat in der Vergangenheit nur gegen Borussia Mönchengladbach mehr Niederlagen hinnehmen müssen als gegen Werder Bremen. Allerdings ist die jüngste Bilanz der Bayern gegen die Bremer beeindruckend: Nur eine Niederlage in den letzten 30 Bundesliga-Duellen, und diese kam im letzten Heimspiel im Januar 2024 zustande.

Bundesliga: So können Sie FC Bayern - Bremen heute LIVE im TV, Livestream, Ticker verfolgen

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Werder Bremen muss in diesem wichtigen Spiel auf Trainer Ole Werner verzichten, der aufgrund einer Roten Karte gesperrt ist. Auch die Abwehrspieler Niklas Stark und Kapitän Marco Friedl fehlen wegen Gelb-Rot-Sperren. Besonders das Fehlen von Friedl könnte sich als problematisch erweisen, denn ohne ihn konnte Werder nur eines der letzten neun Bundesliga-Spiele gewinnen. In diesen Partien kassierten die Bremer im Schnitt 2,8 Gegentore, darunter auch eine deutliche 0:5-Niederlage gegen den FC Bayern in der Hinrunde.

FC Bayern in Topform

Der FC Bayern München erlebt unter Trainer Vincent Kompany eine beeindruckende Saison. Mit 51 Punkten nach 20 Spielen spielen die Münchner ihre beste Bundesliga-Saison seit 2015/16. Die Bayern haben zuletzt sechs Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen, eine Serie, die zuletzt 2020 unter Hansi Flick übertroffen wurde. Besonders beeindruckend ist die Offensivleistung der Bayern, die in den ersten 20 Saisonspielen 62 Tore erzielten. In den letzten acht Heimspielen trafen sie jeweils mindestens dreimal, eine Serie, die zuletzt 1993 erreicht wurde.

Gefährliche Standardsituationen

Beide Teams haben in dieser Saison erst vier Gegentore nach Standardsituationen kassiert, was sie zu den besten der Liga in dieser Kategorie macht. Werder Bremen hat als einziges Team in dieser Saison noch keinen Elfmeter verursacht, während der FC Bayern zusammen mit dem VfL Wolfsburg die meisten Standardtore erzielt hat. Besonders Harry Kane ist ein Spieler, auf den Werder achten muss. Er erzielte in seinem 50. Bundesliga-Spiel zuletzt sein 54. und 55. Tor und traf in seinem ersten Bundesliga-Spiel im August 2023 gegen Werder Bremen. Die Partie verspricht also, trotz der klaren Favoritenrolle der Bayern, interessante taktische Aspekte, insbesondere bei Standardsituationen.

Wird FC Bayern München gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

