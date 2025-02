Bundesliga heute: Bayern - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Bayern München empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das Heimspiel gegen Holstein Kiel. Seit ihrem Bundesliga-Aufstieg 1965 haben die Münchner 34 der 36 Heimspiele gegen Bundesliga-Neulinge gewonnen.

Diese Statistik unterstreicht die Dominanz der Bayern, die auch in dieser Saison mit 48 Punkten nach 19 Spielen ihre beste Bundesliga-Saison seit neun Jahren spielen. Holstein Kiel hingegen kämpft als Neuling mit nur zwölf Punkten aus 19 Spielen um den Klassenerhalt.

Bayern - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Partie in der Allianz Arena verspricht ein Duell der Gegensätze zu werden. Der FC Bayern München stellt mit 58 Toren die beste Offensive der Liga, während Holstein Kiel mit 48 Gegentoren die schwächste Defensive aufweist.

Die Bayern haben in dieser Saison zudem die meisten hohen Ballgewinne (190) und den höchsten Ballbesitzanteil (71.2%). Holstein Kiel hingegen hat die wenigsten hohen Ballgewinne (91) und muss auf den gesperrten Nicolai Remberg verzichten, der mit den meisten Zweikämpfen und der besten Zweikampfquote bei den Störchen eine wichtige Rolle spielt.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Harry Kane, der vor seinem 50. Bundesliga-Spiel steht. Der englische Stürmer hat in seinen bisherigen 49 Spielen beeindruckende 53 Tore erzielt.

In der Hinrunde erzielte Kane einen seiner sieben Bundesliga-Dreierpacks gegen Holstein Kiel. Auch wenn er heute nicht trifft, bleibt seine Torquote ein herausragendes Merkmal der Bayern-Offensive.

Trotz ihrer defensiven Schwächen haben die Störche in dieser Saison bewiesen, dass sie in der Lage sind, Spiele durch Einwechselspieler zu beeinflussen.

Mit 14 Torbeteiligungen durch Joker-Spieler liegt Holstein Kiel in dieser Statistik nur hinter dem VfL Wolfsburg. Zudem haben sie bereits elf Tore in der Schlussviertelstunde erzielt, was nur von Wolfsburg und Bayern übertroffen wird.