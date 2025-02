Bundesliga LIVE: Bochum - BVB heute im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Bochum steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn er heute im Vonovia Ruhrstadion auf Borussia Dortmund trifft. Die Bilanz der letzten Jahre spricht nicht gerade für die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking. Seit 2007 konnte der VfL in sechs Bundesliga-Heimspielen gegen den BVB keinen Sieg mehr einfahren. Besonders bemerkenswert ist, dass die letzten drei Heimspiele gegen Dortmund jeweils nach einer 1:0-Führung mit einem 1:1-Unentschieden endeten. Trotz dieser Herausforderungen schöpft Bochum Hoffnung aus der Tatsache, dass sie 82% ihrer Punkte in dieser Saison auf heimischem Boden geholt haben.

Bundesliga: So verfolgen Sie Bochum - BVB LIVE im TV, Livestream, Ticker

Borussia Dortmunds schwächste Saison seit einem Jahrzehnt

Auch Borussia Dortmund hat in dieser Saison mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Mit 29 Punkten nach 21 Spielen verzeichnet der BVB seine schwächste Bundesliga-Saison seit zehn Jahren. Besonders auffällig sind die 36 Gegentore, die die Mannschaft von Niko Kovac bisher kassiert hat – ein negativer Höchstwert, den der Verein zuletzt in der Saison 2007/08 erreichte. Im Jahr 2025 konnte Dortmund bisher nur vier Punkte sammeln, was sie zusammen mit Hoffenheim und Heidenheim zum schwächsten Team in diesem Kalenderjahr macht.

Defensive Schwächen und Disziplinprobleme

Beide Mannschaften haben in dieser Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen. Der VfL Bochum hat die meisten gegnerischen Vertikalangriffe zugelassen und kassierte nach solchen Angriffen auch die meisten Gegentore. Borussia Dortmund steht in dieser Statistik ebenfalls schlecht da und ließ die drittmeisten Vertikalangriffe zu. Hinzu kommen Disziplinprobleme beim BVB, die sich in sechs Platzverweisen in dieser Saison widerspiegeln – ein Liga-Höchstwert. Auf Bochumer Seite fehlt Maximilian Wittek aufgrund einer Gelbsperre, was die Defensive zusätzlich schwächt. Trotz dieser Herausforderungen könnte Myron Boadu, der in der Rückrunde gleichauf mit Harry Kane der beste Torschütze ist, für Bochum den Unterschied machen.