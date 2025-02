Bundesliga heute: Bochum - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Bochumer haben die letzten sechs Bundesliga-Duelle gegen die Breisgauer allesamt verloren, was die längste aktuelle Niederlagenserie des VfL gegen einen Bundesligisten darstellt. Diese Serie zu durchbrechen, wäre ein wichtiger Schritt für die Bochumer, die mit nur zehn Punkten aus 19 Spielen ihre schwächste Bundesliga-Saison spielen.

Ein Hoffnungsschimmer ist jedoch, dass der VfL in den letzten drei Heimspielen ungeschlagen blieb und dabei sieben von neun möglichen Punkten holte.

Der SC Freiburg befindet sich in einer Formkrise, nachdem er seine letzten drei Bundesliga-Spiele verloren hat. Diese Serie von Niederlagen ist die längste seit Anfang 2024.

Besonders besorgniserregend ist die Defensive der Freiburger, die im Jahr 2025 bereits zwölf Gegentore hinnehmen musste – mehr als jedes andere Team in diesem Zeitraum.

Auch in der Offensive läuft es nicht rund, mit nur fünf erzielten Treffern in diesem Jahr. Dennoch bleibt Ritsu Doan ein Lichtblick, der mit neun direkten Torbeteiligungen bereits seinen persönlichen Bestwert in einer Bundesliga-Saison erreicht hat.