Bundesliga heute: Bremen - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.02.2025 • 00:30 Uhr Der SV Werder Bremen empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Das heutige Duell zwischen dem SV Werder Bremen und der TSG Hoffenheim im Weserstadion birgt eine besondere Vorgeschichte. In der Hinrunde gelang den Bremern ein historisches Comeback, als sie einen 0:3-Rückstand nach nur zwölf Minuten in einen 4:3-Sieg verwandelten.

Jens Stage war der Held des Tages mit einem Dreierpack, seinem einzigen in 78 Bundesliga-Spielen. Diese Partie bleibt ein Highlight in Werders Bundesliga-Geschichte, da es das erste Mal war, dass sie einen Drei-Tore-Rückstand drehten.

Bremen - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : DAZN

: DAZN Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Trotz des spektakulären Sieges in der Hinrunde hat Werder Bremen zu Hause gegen die TSG Hoffenheim in den letzten Jahren wenig Grund zur Freude gehabt. Die Bremer sind seit neun Bundesliga-Heimspielen gegen Hoffenheim sieglos, was die längste derartige Serie gegen einen aktuellen Bundesliga-Gegner nach dem FC Bayern München darstellt.

Die Mannschaft von Ole Werner wird daher besonders motiviert sein, diese Serie heute zu durchbrechen und den ersten Heimsieg gegen die TSG seit langer Zeit zu feiern.

Marius Bülter als Werder-Schreck

Ein Spieler, den die Bremer besonders im Auge behalten müssen, ist Marius Bülter von der TSG Hoffenheim. Bülter hat gegen keinen anderen Verein so oft getroffen wie gegen Werder Bremen.

In der Hinrunde erzielte er einen Doppelpack gegen die Bremer, und auch in der Vergangenheit hat er mit einem Doppelpack für Union Berlin in Bremen auf sich aufmerksam gemacht. Hoffenheims Trainer Christian Ilzer wird hoffen, dass Bülter seine beeindruckende Bilanz gegen Werder fortsetzen kann, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sichern.

Sonntagsfluch für beide Teams

Sowohl Werder Bremen als auch die TSG Hoffenheim haben in dieser Saison Probleme an Sonntagen. Hoffenheim konnte in dieser Bundesliga-Saison noch kein einziges Sonntagsspiel gewinnen und ist damit in dieser Wertung aktuell das schwächste Team der Liga.

Werder Bremen hat seine letzten drei Sonntagsspiele allesamt verloren. Dieses Duell könnte also für beide Mannschaften die Gelegenheit bieten, ihren Sonntagsfluch zu brechen und wichtige Punkte zu sammeln, um ihre jeweiligen Saisonziele zu erreichen.

Wird SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.