Bundesliga heute: Dortmund - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Seine beiden ersten Spiele in der Liga hatte Kovac verloren, die Lage des BVB ist auch nach der Trennung von seinem Vorgänger Nuri Sahin prekär. Vor dem Spieltag belegte Dortmund Rang elf in der Tabelle.

BVB - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der Signal Iduna Park ist für die Eisernen bislang kein gutes Pflaster. In der Bundesliga-Historie konnte Union Berlin noch nie Punkte aus Dortmund entführen.

Alle fünf bisherigen Bundesliga-Heimspiele gegen Union entschied der BVB für sich. Insgesamt endeten neun der elf Bundesliga-Duelle zwischen beiden Teams mit einem Heimsieg, was die Herausforderung für die Gäste aus Berlin nicht einfacher macht.

Der BVB wird alles daran setzen, diese beeindruckende Serie fortzusetzen und die Punkte in Dortmund zu behalten.

Schießt Vogt eines seiner seltenen Tore?

Interessanterweise hat Vogt drei seiner insgesamt vier Bundesliga-Tore gegen Borussia Dortmund erzielt, was ihm eine spezielle Rolle in diesem Duell verleiht.

Union Berlin wird hoffen, dass Vogt auch heute wieder seine spezielle Torgefährlichkeit gegen den BVB unter Beweis stellen kann, um den ersten Punktgewinn in Dortmund zu realisieren.

Schwache Heimform des BVB unter Niko Kovac

Borussia Dortmund befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Mit 29 Punkten nach 22 Spielen erlebt der BVB seine schwächste Bundesliga-Saison seit 2014/15.

Union Berlins Laufbereitschaft als Schlüssel zum Erfolg?

Union Berlin könnte seine Chance in der hohen Laufbereitschaft sehen, die die Mannschaft in dieser Saison auszeichnet. Mit durchschnittlich 120,6 Kilometern pro Spiel legen die Eisernen die zweitgrößte Distanz in der Liga zurück.