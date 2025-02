Bundesliga heute: Frankfurt - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.02.2025 • 14:30 Uhr Die Eintracht Frankfurt empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Heimspiel gegen Holstein Kiel. Unter der Leitung von Trainer Dino Toppmöller sind die Hessen seit 13 Bundesliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen. Diese Serie möchten sie im Deutsche Bank Park fortsetzen. In der laufenden Saison holte die Eintracht bisher sechs von sechs möglichen Punkten gegen Aufsteiger und bleibt auch im Jahr 2025 nach sechs Spielen ungeschlagen. Mit 39 Punkten aus 21 Spielen spielt Frankfurt zudem seine geteilt zweitbeste Saison im Oberhaus. Die Offensive der Frankfurter ist in Topform, was sich in der längsten Serie von 20 Spielen in Folge mit mindestens einem Tor zeigt.

Frankfurt - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : DAZN

: DAZN Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Holstein Kiel, unter der Führung von Trainer Marcel Rapp, kämpft in ihrer Debütsaison in der Bundesliga mit defensiven Problemen. Mit 54 Gegentoren nach 21 Spielen stellt Kiel die schwächste Abwehr der Liga. Dennoch gibt es Hoffnung in der Offensive: Steven Skrzybski hat in den letzten drei Bundesliga-Spielen in Folge getroffen und könnte heute sein 50. Spiel im Oberhaus bestreiten. Kiel hat im Kalenderjahr 2025 bereits 14 Tore erzielt, nur der FC Bayern war in diesem Zeitraum erfolgreicher. Trotz dieser Offensivkraft warten die Störche noch immer auf ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison.

Frankfurts Ekitiké in Torlaune

Eintracht Frankfurt kann sich auf die Torjägerqualitäten von Hugo Ekitiké verlassen, der in den letzten fünf Bundesligaspielen fünf Tore erzielt hat. Im Jahr 2025 traf im Oberhaus nur Bayern Münchens Harry Kane häufiger. Die Eintracht hat in den letzten elf Bundesligaspielen, in denen Ekitiké traf, stets gepunktet. Diese beeindruckende Form des Stürmers könnte auch gegen die anfällige Defensive von Holstein Kiel den Unterschied machen. Frankfurt ging in dieser Saison zudem nur einmal mit einem Rückstand in die Halbzeit, was ihre Stabilität unterstreicht.

Schlüsselduelle und taktische Herausforderungen

Beide Teams müssen sich auf taktische Herausforderungen einstellen. Frankfurt und Kiel lassen die zweit- und drittmeisten hohen Ballgewinne gegen sich zu, was auf eine aggressive Spielweise der Gegner hindeutet. Kiel hat jedoch die wenigsten eigenen hohen Ballgewinne in dieser Saison, was ihnen gegen die spielstarke Eintracht zum Verhängnis werden könnte. Die Großchancenverwertung beider Teams liegt bei 47%, was zeigt, dass sie ihre Möglichkeiten effizient nutzen. Im Deutsche Bank Park wird es darauf ankommen, wie gut die Abwehrreihen den Druck der gegnerischen Offensiven standhalten können.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

