Bundesliga heute: Frankfurt - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 02.02.2025 • 12:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt steht vor einer historischen Chance: Noch nie zuvor in der Bundesliga-Geschichte konnten die Adler beide Saisonspiele gegen den VfL Wolfsburg gewinnen.

Nachdem sie das erste Aufeinandertreffen am 3. Spieltag mit 2:1 für sich entschieden, bietet sich heute im heimischen Deutsche Bank Park die Gelegenheit, diesen Meilenstein zu erreichen.

Die Frankfurter spielen eine starke Saison und haben nach 19 Partien bereits 37 Punkte gesammelt, was ihre zweitbeste Bilanz in der Bundesliga-Geschichte darstellt. Lediglich in der Saison 1992/93 waren es mehr Zähler.

Frankfurt - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der VfL Wolfsburg muss heute auf Patrick Wimmer verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Wimmer war in den letzten drei Bundesliga-Spielen an drei Toren direkt beteiligt und hat mit seinen vier Assists nur Mohammed Amoura (6) beim VfL hinter sich.

Trotz dieses Ausfalls bleibt Wolfsburgs Offensive eine der stärksten der Liga. Mit 42 Toren gehört der VfL zu den Top-Teams in Sachen Chancenverwertung und übertrifft seinen Expected-Goals-Wert deutlich. Besonders gefährlich sind die Wölfe bei Standardsituationen, wie ihre acht Tore nach Ecken in dieser Saison beweisen.

Frankfurts zweite Halbzeit als Schlüssel zum Erfolg Eintracht Frankfurt hat in dieser Saison besonders in den zweiten Halbzeiten überzeugt. Mit 23 Treffern nach der Pause sind sie in dieser Statistik nur knapp hinter Wolfsburg (24) und Bayern München (32).

Die Schlussviertelstunde könnte heute entscheidend werden, da Wolfsburg in dieser Phase ebenfalls stark ist und bereits zwölf Tore erzielte. Frankfurt hingegen musste zuletzt gegen Hoffenheim einen späten Ausgleich hinnehmen. Die SGE wird darauf bedacht sein, in den letzten Minuten konzentriert zu bleiben, um nicht erneut Punkte zu verschenken.

Junge Talente im Fokus Sowohl Eintracht Frankfurt als auch der VfL Wolfsburg setzen auf junge Talente. Mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren und 243 Tagen stellt Frankfurt die drittjüngste Startelf der Liga, während Wolfsburg mit 25 Jahren und 127 Tagen die zweitjüngste Mannschaft aufbietet.

Spieler wie Frankfurts Hugo Ekitiké, der in den letzten drei Spielen vier Tore erzielte, und Wolfsburgs Jonas Wind, der bereits fünfmal in dieser Saison mindestens zwei Torbeteiligungen in einem Spiel sammelte, stehen heute im Fokus. Diese jungen Akteure könnten den Unterschied in einem spannenden Duell zweier offensivstarker Teams ausmachen.

Wird Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.