Bundesliga heute: Freiburg - Werder Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.02.2025 • 17:30 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Freiburg empfängt am Freitagabend den SV Werder Bremen im Europa-Park Stadion und hofft, seine beeindruckende Heimserie fortzusetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Breisgauer haben in dieser Bundesliga-Saison bereits 22 Punkte in ihren Heimspielen gesammelt und stehen damit auf Platz drei der heimstärksten Teams der Liga, nur übertroffen von Bayern München und Bayer Leverkusen.

Besonders bemerkenswert ist, dass Freiburg zuletzt zwei aufeinanderfolgende Bundesliga-Heimsiege gegen Bremen feiern konnte, was ihnen zuvor noch nie gelungen war. Unter Trainer Julian Schuster hat sich der SC Freiburg zu einer schwer zu schlagenden Heimmacht entwickelt, und die Fans hoffen auf eine Fortsetzung dieser Serie.

Bundesliga: SC Freiburg - Werder Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt heute auf dem Duell zwischen Anthony Jung von Werder Bremen und Matthias Ginter vom SC Freiburg. Beide Spieler führen die Statistik der zweikampfstärksten Akteure dieser Bundesliga-Saison an. Jung hat 69,5% seiner Duelle gewonnen, Ginter 68,8%.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die beiden Defensivspezialisten werden entscheidend dafür sein, wie gut ihre jeweiligen Mannschaften in der Lage sind, den Gegner in Schach zu halten. Besonders für Freiburgs Abwehrchef Ginter wird es wichtig sein, die Defensive stabil zu halten, um die Serie von drei Weißen Westen in Folge unter Julian Schuster fortzusetzen.

Freiburgs Aufwärtstrend unter Julian Schuster

Der SC Freiburg erlebt unter Julian Schuster eine bemerkenswerte Saison. Mit 36 Punkten nach 22 Spielen spielt der SCF seine drittbeste Bundesliga-Saison überhaupt. Besonders beeindruckend ist die jüngste Serie von drei Siegen in Folge, die den Breisgauern unter Schuster erstmals gelang.

Diese Erfolgsserie erinnert an die starke Phase zum Jahreswechsel 2020/21, als Freiburg sogar fünf Siege in Serie feiern konnte. Die Mannschaft scheint unter Schuster zu einer Einheit gewachsen zu sein, die sowohl defensiv als auch offensiv stabil agiert. Ein weiterer Sieg heute könnte den SCF weiter in Richtung der europäischen Plätze katapultieren.

Werder Bremen in der Krise: Auswärts ohne Sieg

Der SV Werder Bremen steckt hingegen in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft von Ole Werner hat seit der Winterpause nur eines von sieben Bundesligaspielen gewonnen und zuletzt erstmals seit März 2024 zwei Spiele in Folge verloren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonders auswärts tut sich Werder schwer, blieb zuletzt dreimal in Folge sieglos. Ein weiteres Problem ist die Anfälligkeit in der ersten Halbzeit, in der Bremen bereits 24 Gegentore kassierte – ein Wert, der nur von Holstein Kiel übertroffen wird.

Um in Freiburg zu punkten, muss Bremen diese Schwächen abstellen und hoffen, dass Spieler wie Marvin Ducksch, der in dieser Saison genauso viele Scorerpunkte wie Freiburgs Vincenzo Grifo gesammelt hat, den Unterschied machen können.

Wird Sport-Club Freiburg gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.