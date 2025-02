Bundesliga heute: Gladbach - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr empfängt Borussia Mönchengladbach den FC Augsburg im Borussia-Park. Die Fuggerstädter haben in den letzten Jahren eine starke Bilanz gegen die Fohlen aufgebaut, mit fünf Siegen aus den letzten acht Bundesliga-Begegnungen.

Gladbach - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Das heutige Spiel markiert ein besonderes Jubiläum für Augsburgs Trainer Jess Thorup, der sein 50. Bundesliga-Spiel an der Seitenlinie der Fuggerstädter bestreitet. Mit einem Punkteschnitt von 1,27 pro Spiel hat Thorup den besten Schnitt aller Augsburg-Trainer in der Bundesliga-Geschichte.

Defensive Stabilität gegen offensive Kopfballstärke

Der FC Augsburg hat in diesem Jahr eine beeindruckende defensive Stabilität gezeigt und in sieben Bundesliga-Spielen nur drei Gegentore kassiert. Mit vier Weißen Westen in 2025 gehören sie zu den defensivstärksten Teams in Europas Top-Ligen.