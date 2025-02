Bundesliga heute: Heidenheim - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.02.2025 • 16:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim 1846 geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen den 1. FSV Mainz 05 in das heutige Bundesliga-Duell. In den bisherigen Begegnungen in der Bundesliga sind die Heidenheimer gegen Mainz ungeschlagen und konnten sieben von neun möglichen Punkten einfahren. Diese Statistik unterstreicht die Stärke der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gegen die Rheinhessen. Umgekehrt ist Heidenheim der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den Mainz im Oberhaus noch keinen Sieg verbuchen konnte. Diese historische Bilanz könnte den Gastgebern zusätzlichen Rückenwind geben, um den dringend benötigten Sieg einzufahren.

Heidenheim - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : DAZN

: DAZN Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Torhütern beider Teams. Kevin Müller von Heidenheim und Robin Zentner von Mainz haben in dieser Saison jeweils 70 Torschüsse abgewehrt, nur Timon Weiner von Holstein Kiel war mit 73 Paraden erfolgreicher. Allerdings zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Effizienz: Während Zentner 74% der Schüsse abwehren konnte und nur 24 Gegentore kassierte, liegt Müllers Quote bei 62% mit 43 Gegentoren. Diese Diskrepanz könnte im heutigen Spiel entscheidend sein, insbesondere wenn Mainz seine Chancenverwertung verbessern kann.

Heidenheims Heimschwäche vs. Mainzer Auswärtsmisere

Beide Mannschaften kämpfen mit erheblichen Problemen in dieser Saison. Heidenheim steht mit nur sieben Punkten aus zehn Heimspielen auf dem letzten Platz der Heimtabelle und hat fünf der letzten sechs Heimspiele verloren. Mainz hingegen ist 2025 noch ohne Auswärtspunkt und hat zuletzt drei Auswärtsniederlagen in Folge kassiert. Diese Schwächen könnten das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussen, da beide Teams dringend Punkte benötigen, um ihre jeweilige Negativserie zu durchbrechen.

Offensive Flaute bei Mainz

Die Offensive des FSV Mainz 05 steht ebenfalls unter Druck. In den letzten sechs Bundesligaspielen erzielte das Team von Trainer Bo Henriksen nur fünf Tore, was die schwächste Ausbeute aller Teams in diesem Jahr darstellt. Besonders auffällig ist die ineffiziente Chancenverwertung, die von 21% vor der Winterpause auf 12% gesunken ist. Zudem gelang es Mainz trotz 102 Eckbällen in dieser Saison noch nicht, ein Tor nach einer Ecke zu erzielen. Diese Schwächen im Angriffsspiel könnten Heidenheim die Möglichkeit bieten, mit einer konzentrierten Defensivleistung den Gegner in Schach zu halten und selbst zu punkten.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

