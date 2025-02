Bundesliga heute: Hoffenheim - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die TSG Hoffenheim steht vor einer kniffligen Aufgabe, wenn sie heute Abend in der PreZero Arena auf den VfB Stuttgart trifft.

Unter der Leitung von Trainer Christian Ilzer hat die Mannschaft in dieser Saison zu Hause Schwierigkeiten gezeigt. Mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Heimspielen und insgesamt elf Punkten aus elf Heimpartien ist die Heimbilanz der Kraichgauer alles andere als überzeugend.

Besonders alarmierend ist die Tatsache, dass Hoffenheim in den letzten 31 Bundesliga-Heimspielen keine Weiße Weste bewahren konnte – ein Negativrekord, der nur vom heutigen Gegner Stuttgart geteilt wird.

Hoffenheim - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der VfB Stuttgart reist mit einer soliden Auswärtsbilanz nach Sinsheim. Die Schwaben haben drei ihrer letzten vier Auswärtsspiele gewonnen und insgesamt 15 Punkte auf fremdem Terrain gesammelt, was der gleichen Ausbeute wie zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison entspricht.

Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt eine durchwachsene Phase erlebt, mit drei Niederlagen in den letzten vier Bundesliga-Spielen.

Besonders in der Schlussviertelstunde zeigte sich der VfB anfällig, kassierte in dieser Rückrunde bereits fünf Gegentore in den letzten 15 Minuten – ein Ligahöchstwert.