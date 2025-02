Bundesliga heute: Hoffenheim - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag trifft die TSG Hoffenheim in der heimischen PreZero Arena auf den 1. FC Union Berlin. Die Gäste aus der Hauptstadt haben in den letzten Jahren eine beeindruckende Bilanz gegen die Sinsheimer aufgebaut.