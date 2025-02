Bundesliga heute: Kiel - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 09.02.2025 • 11:25 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den VfL Bochum. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute steht im Holstein-Stadion ein historisches Duell an, denn Holstein Kiel empfängt erstmals in der Bundesliga den VfL Bochum.

In der 2. Liga waren die „Störche“ zu Hause gegen den VfL eine Macht und holten beeindruckende zehn von zwölf möglichen Punkten (3 Siege, ein Unentschieden). Einzig im DFB-Pokal im November 2002 konnte Bochum in Kiel triumphieren, als sie in der 2. Runde mit 2:1 gewannen. Diese Begegnung verspricht also eine spannende Fortsetzung ihrer bisherigen Rivalität.

Holstein Kiel hat in den letzten sechs Bundesligaspielen 17 Tore erzielt, was sie in diesem Zeitraum zur zweitstärksten Offensive der Liga macht, nur übertroffen von Bayern München. Besonders bemerkenswert ist die Effizienz der Kieler, die seit dem 15. Spieltag die beste Chancenwertung (35%) und Großchancenverwertung (63%) der Liga aufweisen.

Auf der anderen Seite stehen jedoch 52 Gegentore nach 20 Spielen, die schlechteste Defensivbilanz eines Bundesliga-Neulings seit Tennis Borussia Berlin 1974/75. Diese Schwäche könnte Bochum, das in dieser Saison die wenigsten Kopfballtore erzielt hat, aber gegen die kopfballanfällige Kieler Abwehr (12 Kopfballgegentore) profitieren.

Abstiegskampf pur: Vorletzter gegen Letzter Das heutige Duell ist auch ein brisantes Kellerduell, denn Holstein Kiel empfängt als Vorletzter den Tabellenletzten VfL Bochum. Beide Teams haben aus den drei Rückrunden-Spielen dieser Saison nur einen Punkt geholt (je ein Unentschieden, zwei Niederlagen).

Interessanterweise blieb das Schlusslicht in den letzten vier Bundesliga-Spielen gegen den Vorletzten ungeschlagen und feierte sogar drei Siege. Die letzte Niederlage als Letzter gegen den 17. kassierte der VfL Bochum im Oktober 2022 mit 1:4 beim VfB Stuttgart.

Diese Statistik könnte den Bochumern Mut machen, ihre schwache Saisonbilanz von bisher nur zehn Punkten aus 20 Spielen aufzubessern.

Bochums Auswärtsschwäche unter Dieter Hecking Unter Trainer Dieter Hecking hat der VfL Bochum in dieser Saison auswärts bisher nur einen Punkt geholt, was den Ligatiefstwert darstellt. In den fünf Auswärtsspielen unter Hecking erzielte der VfL lediglich ein Tor, beim 1:1-Unentschieden bei Union Berlin.

Diese Auswärtsschwäche könnte heute entscheidend sein, wenn sie auf die heimstarken Kieler treffen, die in dieser Saison bereits mehrfach ihre Offensivkraft unter Beweis gestellt haben. Für beide Trainer, Marcel Rapp bei Kiel und Dieter Hecking bei Bochum, wird es darum gehen, die Schwächen der eigenen Mannschaft zu minimieren und die wenigen Chancen, die sich bieten, konsequent zu nutzen.

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

