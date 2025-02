Bundesliga heute: Kiel - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.02.2025 • 12:30 Uhr Der Holstein Kiel empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag empfängt Holstein Kiel im Holstein-Stadion Bayer 04 Leverkusen zu einem spannenden Bundesliga-Duell.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Störche, trainiert von Marcel Rapp, treffen auf die Werkself unter der Leitung von Xabi Alonso. In der Hinrunde sorgte Kiel für eine Überraschung, als sie nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden gegen Leverkusen erkämpften.

Zuvor hatte Kiel alle drei Pflichtspiele gegen Leverkusen verloren, darunter zwei Niederlagen in der 2. Liga Nord 1978/79 und eine im DFB-Pokal 2003/04.

Kiel - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Leverkusens Exequiel Palacios, der vor seinem 100. Bundesligaspiel steht. In der Hinrunde war er maßgeblich am 2:2 gegen Kiel beteiligt, indem er beide Tore vorbereitete.

{ "placeholderType": "MREC" }

Interessanterweise hat Palacios in dieser Saison auswärts noch keinen Scorerpunkt erzielt, während er zu Hause bereits ein Tor und vier Vorlagen verbuchen konnte.

Die Werkself hat in dieser Saison bereits zweimal gegen den Tabellenletzten Punkte liegen lassen, was zuletzt einem Deutschen Meister in der Saison 2009/10 passierte. Holstein Kiel kämpft um den Klassenerhalt Holstein Kiel steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn sie sind erstmals seit dem 5. Spieltag wieder Tabellenletzter. Mit nur 13 Punkten nach 22 Spielen spielen sie die zweitschwächste Saison eines Bundesliga-Neulings in der Drei-Punkte-Ära. Holstein Kiel steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn sie sind erstmals seit dem 5. Spieltag wieder Tabellenletzter. Mit nur 13 Punkten nach 22 Spielen spielen sie die zweitschwächste Saison eines Bundesliga-Neulings in der Drei-Punkte-Ära.

Nur Greuther Fürth hatte 2012/13 mit zwölf Punkten eine schlechtere Bilanz. Zudem hat Kiel in dieser Saison bereits 57 Gegentore kassiert, was zuletzt Fortuna Düsseldorf 1986/87 übertraf.

Noch nie hat ein Team den Klassenerhalt geschafft, das zu diesem Zeitpunkt der Saison 57 oder mehr Gegentore hinnehmen musste. Leverkusens beeindruckende Auswärtsserie Bayer 04 Leverkusen kann auf eine beeindruckende Auswärtsserie zurückblicken. Seit 27 Bundesliga-Auswärtsspielen sind sie ungeschlagen, was die zweitlängste Serie in der Liga-Geschichte darstellt. Xabi Alonso könnte heute als erster Trainer der Bundesliga-Historie in 28 Gastspielen in Folge unbesiegt bleiben. Bayer 04 Leverkusen kann auf eine beeindruckende Auswärtsserie zurückblicken. Seit 27 Bundesliga-Auswärtsspielen sind sie ungeschlagen, was die zweitlängste Serie in der Liga-Geschichte darstellt. Xabi Alonso könnte heute als erster Trainer der Bundesliga-Historie in 28 Gastspielen in Folge unbesiegt bleiben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trotz dieser starken Auswärtsbilanz hat Leverkusen zuletzt zweimal in Folge 0:0 gespielt, was zuletzt im Dezember 1997 der Fall war. Dreimal in Serie 0:0 spielte die Werkself im Oberhaus jedoch noch nie. Kiels Defensive wird heute besonders gefordert sein, da sie vor der Pause die meisten Gegentore kassiert haben, während Leverkusen in der ersten Hälfte die meisten Tore erzielte.

Wird Holstein Kiel gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Holstein Kiel gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

{ "placeholderType": "MREC" }

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.