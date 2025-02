Bundesliga heute: Leipzig - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den 1. FC Heidenheim. In den bisherigen drei Bundesliga-Begegnungen mit den Heidenheimern konnte Leipzig stets als Sieger vom Platz gehen.

Besonders hervorzuheben ist der belgische Stürmer Loïs Openda, der in jedem dieser Spiele gegen Heidenheim ein Tor erzielte. Allerdings hat Openda in den letzten sieben Partien nicht getroffen und kam zuletzt zweimal nur als Einwechselspieler zum Einsatz.

Leipzig - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für den 1. FC Heidenheim läuft die Rückrunde der Bundesliga-Saison 2024/25 alles andere als optimal. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt hat alle fünf Rückrundenspiele verloren und ist damit die elfte Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte, die ohne Punktgewinn in die zweite Saisonhälfte gestartet ist.

In den letzten 17 Bundesligaspielen konnte Heidenheim nur einen Sieg einfahren, was sie zum aktuellen Ligatiefstwert macht.

Zuletzt blieben die Sachsen in drei aufeinanderfolgenden Spielen ohne Gegentreffer, was die Stabilität ihrer Abwehr unterstreicht. Trotz dieser defensiven Stärke hat Leipzig in der laufenden Saison erst 36 Tore erzielt, was für ihre Verhältnisse vergleichsweise wenig ist.