Bundesliga heute: Leipzig - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig steht vor einer besonderen Herausforderung, wenn es heute in der Red Bull Arena ins Duell mit dem FC St. Pauli geht. Die Sachsen haben in den letzten vier Bundesliga-Duellen gegen die Kiezkicker kein einziges Tor erzielt, was einen Vereinsnegativrekord darstellt. In der Hinrunde endete das Aufeinandertreffen in Hamburg torlos, während Leipzig in der 2. DFB-Pokalrunde dieser Saison mit einem 4:2-Sieg gegen St. Pauli triumphierte. Trainer Marco Rose wird darauf bedacht sein, diese Torflaute in der Liga zu beenden und die Negativserie gegen den Aufsteiger zu durchbrechen.

Der FC St. Pauli hat einen beeindruckenden Start in die Rückrunde hingelegt und ist mit sieben Punkten und einer Tordifferenz von +5 das zweitbeste Team der Rückrunde, nur übertroffen vom FC Bayern München. Dieses starke Auftreten markiert den besten Rückrundenstart in der Bundesliga-Geschichte der Kiezkicker. Zudem blieb St. Pauli in den letzten drei Bundesliga-Spielen unbesiegt, was ihnen zusätzlichen Rückenwind für das heutige Spiel verleiht. Trainer Alexander Blessin wird hoffen, dass sein Team diese Form beibehält und möglicherweise sogar Geschichte schreibt.

Die ungeschlagene Serie von RB Leipzig gegen Aufsteiger

Defensive Stärke trifft auf Offensivschwäche

RB Leipzig kann auf eine beeindruckende Serie gegen Bundesliga-Aufsteiger zurückblicken. In 34 Duellen blieben die Sachsen ungeschlagen und gewannen 30 dieser Partien. Dennoch mussten sie in der Hinrunde beim 0:0 gegen St. Pauli einen Punktverlust hinnehmen. Diese Serie verleiht Leipzig zwar Selbstvertrauen, doch die jüngste Formkrise mit vier sieglosen Spielen in Folge, darunter drei Unentschieden und eine Niederlage, ist eine Herausforderung, die es zu überwinden gilt. Marco Rose wird seine Mannschaft darauf einstellen, die Serie gegen Aufsteiger fortzusetzen und den ersten Rückrundensieg einzufahren.Ein interessantes Duell erwartet die Zuschauer, wenn die starke Defensive des FC St. Pauli auf die zuletzt schwächelnde Offensive von RB Leipzig trifft. St. Pauli stellt mit nur 22 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga, während Leipzig in dieser Saison erst 221 Abschlüsse verzeichnete, was im Ligavergleich nur von Holstein Kiel unterboten wird. Beide Teams haben in dieser Saison bereits mehrfach die Null gehalten, wobei St. Pauli auch zehnmal torlos blieb, ein Liga-Höchstwert. Die Partie könnte somit von taktischer Disziplin und defensiver Stabilität geprägt sein, während beide Trainer nach Wegen suchen, die gegnerische Abwehr zu knacken.