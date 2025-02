Bundesliga heute: Bayer Leverkusen - FC Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2025 • 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen hat in den letzten Begegnungen gegen den FC Bayern München eine beeindruckende Serie hingelegt. Die Werkself blieb in den letzten fünf Pflichtspielen gegen die Bayern ungeschlagen, darunter drei Siege und zwei Unentschieden. Besonders bemerkenswert ist der 1:0-Auswärtssieg im Achtelfinale des DFB-Pokals in dieser Saison.

Diese Serie ist die längste eines deutschen Vereins gegen die Bayern seit dem Hamburger SV zwischen 2007 und 2009. Xabi Alonso, der Trainer von Leverkusen, hat es als erster Bundesliga-Trainer geschafft, in seinen ersten fünf Pflichtspielen gegen die Bayern unbesiegt zu bleiben. Der FC Bayern will diese Serie im Topspiel brechen und sich vom Titelverteidiger weiter absetzen (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Bundesliga: So verfolgen Sie Leverkusen - FC Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Das heutige Aufeinandertreffen in der BayArena ist nicht nur ein Duell zweier Top-Teams, sondern auch ein Kampf um die Tabellenspitze. Der FC Bayern München, derzeit Tabellenführer, trifft auf den Zweitplatzierten Bayer 04 Leverkusen. Historisch gesehen hat der Tabellenerste in den letzten sieben Bundesliga-Spielen gegen den Zweiten nur einmal gewonnen, und das war Leverkusen in der Vorsaison mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen die Bayern. In dieser Saison endeten die bisherigen Begegnungen zwischen den beiden Teams jeweils unentschieden.

Offensivstärke und taktische Finesse

Beide Mannschaften zeichnen sich durch ihre starke Offensive aus. Der FC Bayern München stellt mit 65 Toren die beste Offensive der laufenden Bundesliga-Saison, während Leverkusen mit 49 Treffern die zweitbeste Angriffsreihe hat. Besonders auffällig ist, dass Leverkusen in der Anfangsviertelstunde und in der ersten Hälfte die meisten Tore erzielt, während die Bayern in der Schlussviertelstunde und der zweiten Halbzeit dominieren. Die taktische Finesse beider Trainer, Xabi Alonso und Vincent Kompany, verspricht ein spannendes Duell auf höchstem Niveau.

Schlüsselspieler und taktische Herausforderungen

Im Fokus stehen heute einige Schlüsselspieler, die das Spiel maßgeblich beeinflussen könnten. Für Bayern München sind Joshua Kimmich und Michael Olise mit je 13 vorbereiteten Großchancen in dieser Saison herausragend, während Harry Kane mit neun Elfmetertoren und zwölf Treffern aus dem Spiel heraus eine ständige Gefahr darstellt. Auf der anderen Seite hat Leverkusens Florian Wirtz ebenfalls 13 Großchancen vorbereitet und die meisten Torschussvorlagen aus dem Spiel heraus geliefert. Patrik Schick teilt sich mit Kane den Ligabestwert von zwölf Saisontoren aus dem Spiel. Die taktische Herausforderung für beide Teams wird darin bestehen, die Stärken der gegnerischen Schlüsselspieler zu neutralisieren und ihre eigenen Offensivkräfte effektiv einzusetzen.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.