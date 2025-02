Bundesliga heute: Leverkusen - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen die TSG Hoffenheim in das heutige Bundesliga-Duell. Die Werkself hat 20 der bisherigen Bundesliga-Begegnungen gegen die TSG gewonnen, mehr Niederlagen kassierte Hoffenheim nur gegen den FC Bayern München.

Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Serie: Vier Siege in Folge gegen die Kraichgauer stehen zu Buche. Eine längere Niederlagenserie gegen Leverkusen erlebte Hoffenheim zuletzt zwischen 2011 und 2013, als sie sechs Mal in Folge unterlagen.

Leverkusen - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

Leverkusen präsentiert sich in dieser Saison in bestechender Form und hat nach 19 Spieltagen bereits 42 Punkte gesammelt. Nur in der Vorsaison war die Ausbeute zu diesem Zeitpunkt höher.