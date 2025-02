Bundesliga heute: Mainz - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.02.2025 • 12:20 Uhr 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt am heutigen Samstag den FC Augsburg in der MEWA Arena. Die Mainzer haben gegen keinen anderen Verein mehr Bundesliga-Heimspiele gewonnen als gegen die Fuggerstädter – neun Mal verließen sie den Platz als Sieger, zuletzt sogar dreimal in Folge.

Besonders bemerkenswert ist, dass das letzte Heimspiel gegen Augsburg im Februar 2024 das erste Bundesliga-Spiel von Bo Henriksen als Mainzer Trainer war.

Doch heute muss Henriksen aufgrund einer Sperre von der Tribüne aus zusehen. Trotz dieser Einschränkung streben die Nullfünfer einen sechsten Heimsieg in Serie an, was einen neuen Vereinsrekord bedeuten würde.

Mainz - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Mannschaften müssen auf wichtige Spieler verzichten. Bei Mainz fehlt Anthony Caci, der in dieser Saison als einer der konstantesten Spieler immer in der Startelf stand und mit vier Assists zu den besten Vorbereitern der Mannschaft zählt.

Auf der anderen Seite muss der FC Augsburg auf Dimitrios Giannoulis verzichten, der ebenfalls als bester Vorbereiter seines Teams mit drei Assists glänzte. Diese Ausfälle könnten die taktischen Pläne der Trainer Bo Henriksen und Jess Thorup beeinflussen, die jeweils auf ihre bewährten Strategien verzichten müssen.

Mainzer Offensivdrang trifft auf Augsburger Defensivstärke Die Mainzer haben in dieser Saison 24% ihrer Tore in der Anfangsviertelstunde erzielt, was ligaweit der höchste Anteil ist. Diese offensive Frühstart-Strategie könnte gegen den FC Augsburg entscheidend sein, da die Fuggerstädter in der gleichen Zeitspanne 26% ihrer Gegentore kassierten.

Auf der anderen Seite hat der FC Augsburg in den letzten Spielen eine beeindruckende defensive Stabilität gezeigt. Seit Finn Dahmen am 16. Spieltag ins Tor zurückkehrte, kassierte kein Team weniger Gegentore als der FCA.

Dahmen überzeugt zudem mit der besten Quote abgewehrter Schüsse in der Bundesliga.

Formkurven und taktische Finessen Mainz spielt mit 31 Punkten nach 20 Partien eine der besten Saisons ihrer Bundesliga-Geschichte, musste jedoch in den letzten vier Spielen drei Niederlagen hinnehmen. Einzig ein 2:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart unterbrach diese Serie.

Der FC Augsburg hingegen ist seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen und hat an den drei Rückrunden-Spieltagen sieben Punkte geholt, was einen eingestellten Vereinsrekord darstellt. Besonders auswärts sind die Augsburger stark, mit drei ungeschlagenen Spielen in Folge. Beide Teams werden versuchen, ihre Stärken auszuspielen und die Schwächen des Gegners zu nutzen, um die entscheidenden Punkte zu sichern.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.