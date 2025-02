Bundesliga heute: Mainz - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den FC St. Pauli in der MEWA Arena, und die Statistik spricht klar für die Gastgeber. In der Bundesliga haben die Mainzer alle bisherigen drei Begegnungen mit den Kiezkickern für sich entschieden.

Eine ähnliche Serie gelang ihnen zuvor nur gegen den VfL Bochum und die TSG Hoffenheim. Besonders bemerkenswert ist, dass Mainz in den letzten neun Heim-Pflichtspielen gegen St. Pauli ungeschlagen blieb, was eine beeindruckende Bilanz von drei Siegen und sechs Unentschieden bedeutet.

Mainz - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

St. Pauli kämpft gegen die Torflaute

Der FC St. Pauli reist mit zwei Niederlagen in Folge nach Mainz und hat in diesen Partien kein Tor erzielt. Eine dritte torlose Partie in Serie wäre ein Novum für die Kiezkicker in dieser Saison.