Bundesliga heute: St. Pauli - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC St. Pauli empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion.

Der FC St. Pauli geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen den SC Freiburg in das heutige Duell im Millerntor-Stadion. Von den bisherigen neun Bundesliga-Begegnungen konnte Freiburg nur eine für sich entscheiden, und zwar im April 1997 mit einem klaren 4:0-Sieg. Diese Statistik zeigt, dass die Kiezkicker den Breisgauern traditionell Schwierigkeiten bereiten. Nur gegen die Top-Teams Bayern München und Borussia Dortmund hat Freiburg eine noch geringere Siegquote als gegen St. Pauli. Diese historische Dominanz könnte den Gastgebern heute zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Bundesliga: So verfolgen Sie St. Pauli - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz der positiven Bilanz gegen Freiburg kämpft der FC St. Pauli in dieser Saison mit offensiven Problemen. Mit lediglich 18 Toren aus 21 Spielen stellen sie die schwächste Offensive der Liga dar, was einen eingestellten Vereinsnegativrekord bedeutet. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Kiezkicker im Hinspiel gegen Freiburg mit einem 3:0-Sieg ihre bisher torreichste Partie der Saison ablieferten. Elias Saad war dabei der überragende Akteur, der an allen drei Treffern direkt beteiligt war. Ob St. Pauli heute an diese Leistung anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Freiburgs Aufwärtstrend unter Julian Schuster

Der SC Freiburg reist mit neuem Schwung nach Hamburg, nachdem sie zuletzt zwei Bundesliga-Siege in Folge feiern konnten. Dies war ihnen seit Oktober 2024 nicht mehr gelungen. Unter der Leitung von Trainer Julian Schuster streben die Breisgauer nun ihren dritten Sieg in Serie an, was ihnen zuletzt im Dezember 2023 gelang. Besonders Ritsu Doan ist in Topform und hat mit zehn Scorerpunkten bereits einen persönlichen Saisonrekord aufgestellt. Seine Kreativität und Torgefahr könnten heute entscheidend sein, um die Abwehr von St. Pauli zu knacken.

Defensive Stabilität als Schlüssel zum Erfolg

Ein entscheidender Faktor für den FC St. Pauli könnte ihre defensive Stabilität sein. Mit nur 24 Gegentoren in dieser Saison, davon lediglich elf in der zweiten Halbzeit, stellen sie eine der besten Defensiven der Liga. Nur der FC Bayern München hat weniger Gegentreffer kassiert. Diese defensive Stärke wird heute besonders wichtig sein, um die Freiburger Offensivkräfte in Schach zu halten. Beide Teams weisen zudem die geringste Großchancenverwertung der Liga auf, was auf ein taktisch geprägtes Spiel hindeuten könnte, in dem die wenigen Chancen effizient genutzt werden müssen.

Wird FC St. Pauli gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

