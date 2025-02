Bundesliga heute: Stuttgart - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.02.2025 • 17:30 Uhr VfB Stuttgart empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart empfängt heute Abend den FC Bayern München in der MHPArena zu einem der traditionsreichsten Duelle der Bundesliga. Historisch gesehen hatten die Bayern in diesem Aufeinandertreffen meist die Oberhand, mit beeindruckenden 70 Siegen aus 111 Bundesliga-Partien gegen den VfB. Dennoch hat Stuttgart in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Lage sind, den Rekordmeister zu bezwingen. Der letzte Heimsieg der Schwaben gegen die Bayern endete mit einem 3:1-Erfolg. Mehrere aufeinanderfolgende Heimsiege gegen die Bayern gelangen dem VfB zuletzt im Jahr 2007.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stuttgart - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Unter der Leitung von Trainer Sebastian Hoeneß hat der VfB Stuttgart eine bemerkenswerte Heimstärke entwickelt. Hoeneß hat in seiner bisherigen Karriere keines seiner drei Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Bayern verloren, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Diese Bilanz könnte heute Abend entscheidend sein, um den Bayern erneut Punkte abzunehmen. Allerdings hat der VfB zuletzt erstmals unter Hoeneß zwei Bundesliga-Heimspiele in Folge verloren, was die Mannschaft zusätzlich motivieren dürfte, diese Negativserie zu beenden.

FC Bayern München: Offensivpower und Defensivstärke

Der FC Bayern München reist mit einer beeindruckenden Bilanz in dieser Saison nach Stuttgart. Mit 58 Punkten aus 23 Spielen erleben die Bayern ihre beste Bundesliga-Saison seit 2017/18. Besonders bemerkenswert ist die Defensive der Münchner, die bereits zwölf Mal ohne Gegentor blieben – ein Ligabestwert. Offensiv sind die Bayern ebenfalls kaum zu stoppen, mit 69 Toren in den ersten 23 Spielen. Kein Team war in der zweiten Halbzeit so treffsicher wie die Bayern, die 40 ihrer Tore in der zweiten Spielhälfte erzielten.

Junge Talente gegen erfahrene Stars

Ein interessantes Duell wird sich auch zwischen den jungen Talenten des VfB Stuttgart und den erfahrenen Stars des FC Bayern abspielen. Stuttgart stellt mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren die jüngste Startelf der Liga, während die Bayern mit einer der ältesten Mannschaften antreten. Besonders im Fokus steht Nick Woltemade, der mit acht Saisontoren zu den besten Torschützen des VfB zählt. Auf der anderen Seite hat Jamal Musiala, der gebürtige Stuttgarter, mit elf Ligatoren in dieser Saison bereits seinen persönlichen Rekord eingestellt. Dieses Aufeinandertreffen verspricht, ein spannendes Kräftemessen zwischen Jugend und Erfahrung zu werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird VfB Stuttgart gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.