Bundesliga heute: Stuttgart - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfB Stuttgart empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell mit Borussia Mönchengladbach. In der Bundesliga-Historie konnten die Schwaben bereits 44 Siege gegen die Fohlen einfahren, mehr als gegen jede andere Mannschaft.

Stuttgart - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

Besonders der Ausfall von Karazor könnte schwer wiegen, denn seit dem Wiederaufstieg des VfB in die Bundesliga hat das Team mit ihm im Schnitt 1,5 Punkte pro Spiel geholt, ohne ihn jedoch nur 0,9 Punkte. Diese Statistik verdeutlicht seine Bedeutung für die Mannschaft.

Trotz dieser Rückschläge hat der VfB in dieser Saison bereits neun Punkte nach Rückständen geholt, was ihre Kämpfermentalität unterstreicht.

Gladbachs Kopfballstärke als Trumpf

Borussia Mönchengladbach reist mit einer starken Bilanz in der aktuellen Saison an. Mit 27 Punkten nach 19 Spielen haben die Fohlen bereits mehr Siege eingefahren als in der gesamten letzten Spielzeit.