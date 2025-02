Bundesliga heute: Union - Mönchengladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2025 • 12:25 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin geht mit neuem Schwung in das heutige Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Seit Steffen Baumgart das Traineramt übernommen hat, holten die Eisernen sieben Punkte aus sechs Partien. Besonders beeindruckend war der jüngste 4:0-Erfolg gegen Hoffenheim, bei dem Union erstmals in dieser Saison mehr als zwei Tore in einem Spiel erzielte. Benedict Hollerbach, der am vergangenen Spieltag seinen ersten Bundesliga-Doppelpack schnürte, wird auch gegen Gladbach eine Schlüsselrolle einnehmen. Interessant ist, dass Hollerbach sein erstes Bundesligator ebenfalls gegen die Fohlen erzielte – ein gutes Omen für den heutigen Nachmittag?

Borussia Mönchengladbach hat in der Vergangenheit bei Union Berlin kaum Punkte mitnehmen können. In fünf Bundesliga-Gastspielen an der Alten Försterei gelang den Fohlen lediglich ein Unentschieden, während die restlichen vier Partien verloren gingen. Diese magere Ausbeute von 0,2 Punkten pro Spiel ist der schlechteste Punkteschnitt der Gladbacher bei einem Team, gegen das sie mehr als zweimal antraten. Dennoch reisen die Fohlen mit Rückenwind an, nachdem sie zuletzt in Stuttgart ihren ersten Auswärtssieg des Jahres 2025 feiern konnten.

Baumgart gegen Seoane: Eine ungeschlagene Serie

Ein weiteres spannendes Detail ist die persönliche Bilanz von Union-Trainer Steffen Baumgart gegen seinen Gladbacher Kollegen Gerardo Seoane. In drei Bundesliga-Duellen blieb Baumgart ungeschlagen und sammelte dabei zwei Siege und ein Unentschieden. Diese Serie möchte Baumgart heute fortsetzen und seine Mannschaft weiter in der Tabelle nach oben führen. Union Berlin hat zudem in den letzten beiden Bundesliga-Spielen jeweils eine Weiße Weste behalten, was ihnen in drei aufeinanderfolgenden Partien bisher noch nie gelang.

Gladbachs Kopfballstärke als Trumpf

Borussia Mönchengladbach kann auf eine beeindruckende Kopfballstärke bauen. Gemeinsam mit dem FC Bayern München erzielten die Fohlen die meisten Kopfballtore in dieser Bundesliga-Saison. Tim Kleindienst, der allein sechs Mal per Kopf traf, ist dabei der herausragende Akteur. Mit 13 Saisontoren stellte Kleindienst einen neuen persönlichen Rekord auf und war zuletzt in vier Bundesligaspielen in Folge erfolgreich. Diese Gefahr aus der Luft wird Union Berlin heute besonders im Auge behalten müssen, um die Serie der Weißen Westen fortzusetzen.

