Bundesliga heute: Union - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Union Berlin empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie heute Abend RB Leipzig im Stadion An der Alten Försterei empfangen.

Die Eisernen haben in den letzten Begegnungen gegen die Sachsen wenig Grund zur Freude gehabt. In den letzten drei Bundesliga-Duellen blieben die Berliner sieglos und torlos, darunter eine deutliche 0:3-Heimniederlage in der vergangenen Saison.