Bundesliga heute: VfB Stuttgart - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2025 • 12:45 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart geht mit einer beeindruckenden Serie gegen den VfL Wolfsburg in das heutige Duell in der MHPArena. Unter der Leitung von Trainer Sebastian Hoeneß blieb Stuttgart in den letzten drei Bundesliga-Duellen gegen die Wölfe ungeschlagen. Besonders bemerkenswert war die Vorsaison, in der der VfB Stuttgart beide Spiele gegen Wolfsburg für sich entscheiden konnte – ein Erfolg, der zuletzt in der Spielzeit 2005/06 gelang. Das Hinspiel dieser Saison endete mit einem 2:2-Unentschieden, was die Ambitionen der Stuttgarter unterstreicht, ihre positive Bilanz gegen Wolfsburg weiter auszubauen.

Der VfL Wolfsburg muss heute auf Joakim Maehle verzichten, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Der dänische Nationalspieler war in dieser Saison mit sechs direkten Torbeteiligungen ein wichtiger Faktor im Wolfsburger Spiel. Trotz dieser Herausforderung möchte das Team von Ralph Hasenhüttl die Negativserie von vier sieglosen Spielen in der Bundesliga beenden. Mit 30 Punkten nach 21 Spielen steht Wolfsburg besser da als in der Vorsaison, was Hoffnung auf eine Trendwende gibt.

Stuttgarts Comeback-Qualitäten und Wolfsburgs Führungsprobleme

Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison bereits neun Punkte nach Rückständen geholt, was die Comeback-Qualitäten der Mannschaft unterstreicht. Im Gegensatz dazu hat der VfL Wolfsburg bereits 15 Punkte nach Führungen verspielt, was den Ligahöchstwert darstellt. Diese Kontraste könnten im heutigen Spiel entscheidend sein, insbesondere wenn man die Fähigkeit der Stuttgarter berücksichtigt, in der zweiten Halbzeit zuzulegen. Beide Teams haben in dieser Saison jeweils 25 Tore in den zweiten Halbzeiten erzielt, was auf ein spannendes Duell in der Schlussphase hindeutet.

Standardstärke als Schlüssel zum Erfolg

Sowohl der VfB Stuttgart als auch der VfL Wolfsburg zählen zu den stärksten Teams bei Standardsituationen in dieser Bundesliga-Saison. Wolfsburg hat mit 16 Standardtoren die zweithöchste Ausbeute hinter dem FC Bayern München, während Stuttgart mit 14 Treffern ebenfalls stark ist. Besonders bei Ecken sind die Wölfe mit acht Toren führend, gefolgt von Stuttgart mit sieben. Allerdings hat Wolfsburg auch die meisten Gegentore nach Ecken kassiert, was Stuttgart die Möglichkeit bietet, diese Schwäche auszunutzen. Beide Teams haben zudem mit 15 verschiedenen Torschützen eine breite Offensivvielfalt, die heute entscheidend sein könnte.

