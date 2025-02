Bundesliga heute: Wolfsburg - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Wolfsburg geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den VfL Bochum. Seit Bochums Rückkehr in die Bundesliga im Jahr 2021 konnten die Wölfe fünf der sieben Begegnungen für sich entscheiden.

Besonders bemerkenswert: Wolfsburg könnte als erstes Team dreimal in Folge gegen Bochum gewinnen. Trainer Ralph Hasenhüttl wird sicherlich darauf aus sein, diese Serie fortzusetzen und den Heimvorteil in der Volkswagen Arena zu nutzen.

Wolfsburg - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für Bochums Trainer Dieter Hecking ist das Spiel in Wolfsburg eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Von 2012 bis 2016 stand er in 126 Bundesliga-Spielen für die Wölfe an der Seitenlinie und feierte unter anderem den DFB-Pokalsieg 2015.