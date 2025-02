Bundesliga LIVE: Bayern - Frankfurt heute im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.02.2025 • 14:50 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute die Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die Wochen der Wahrheit gehen beim FC Bayern ungebremst weiter: Nach den zähne Playoffs in der Champions League und dem Duell mit Meister Bayer Leverkusen wartet nun mit Eintracht Frankfurt der nächste Topgegner in der Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany will nach den wenig überzeugenden Auftritten der jüngeren Vergangenheit die Tabellenspitze festigen.

Bayern - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der FC Bayern München hat in der Bundesliga-Geschichte eine beeindruckende Bilanz gegen Eintracht Frankfurt vorzuweisen. Mit 42 Bundesliga-Heimsiegen gegen die Hessen haben die Münchner gegen keinen anderen Verein so oft zu Hause gewonnen.

In der Hinrunde dieser Saison trennten sich die beiden Teams in Frankfurt mit einem 3:3-Unentschieden, wobei die Bayern zum einzigen Mal in dieser Spielzeit nach einer Führung noch Punkte abgaben.

Diese Statistik unterstreicht die Heimstärke der Bayern, die in dieser Saison in der Allianz Arena erst zwei Punkte abgaben und zuletzt neun Bundesliga-Heimspiele in Folge gewannen.

Schreibt Ekitiké gegen Bayern Geschichte?

Eintracht Frankfurt kann auf die Torjägerqualitäten von Hugo Ekitiké hoffen, der in seinen ersten beiden Bundesliga-Spielen gegen den FC Bayern München jeweils traf.

Sollte ihm auch heute ein Treffer gelingen, würde er in die Fußstapfen von Dodi Lukébakio treten, der als einziger Spieler in diesem Jahrtausend in seinen ersten drei Bundesliga-Duellen gegen die Bayern immer traf.

Unter Trainer Dino Toppmöller zeigt die Eintracht eine starke Form und blieb zuletzt in sieben Bundesliga-Spielen in Folge ungeschlagen, was die Ambitionen der Frankfurter unterstreicht.

Bayern auf Rekordkurs

Die Mannschaft von Vincent Kompany spielt mit 55 Punkten nach 22 Partien ihre beste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren.

Die offensive Schlagkraft der Bayern ist beeindruckend: Mit 65 Toren, 54.4 Expected Goals und 107 Großchancen führen sie die Liga an. Besonders zu Hause sind die Münchner eine Macht, denn sie erzielten in den letzten neun Heimspielen jeweils mindestens drei Tore.

Diese Serie erinnert an die historische Trefferserie der Bayern von 1993, als sie in elf Heimspielen in Folge mindestens dreimal trafen.

Frankfurts junge Garde im Fokus

Eintracht Frankfurt beeindruckt in dieser Saison mit der Leistung ihrer jungen Spieler. Mit 27 Toren durch U23-Spieler liegt die Eintracht in Europas Top-Ligen nur hinter Racing Straßburg.

Can Uzun, der mit 19 Jahren und 97 Tagen bereits sein viertes Bundesliga-Tor erzielte, ist ein Beispiel für das Potenzial der Frankfurter Nachwuchstalente.

Wird FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.