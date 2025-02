Bundesliga: Mainz-Rüpel Kohr stellt Rekord ein

SPORT1 22.02.2025 • 17:26 Uhr Im Spiel gegen den 1. FC St. Pauli sieht Dominik Kohr die zehnte Gelbe Karte der laufenden Bundesliga-Saison. Damit stellt der Defensivspezialist einen Rekord ein.

Dominik Kohr ist bundesweit für seine Zweikampfhärte bekannt. Nun stellte er im Trikot des 1. FSV Mainz 05 einen neuen Bundesliga-Negativrekord ein. Mit seiner Verwarnung im Heimspiel gegen den 1. FC St. Pauli sah er die zehnte Gelbe Karte in der laufenden Bundesliga-Spielzeit.

Damit ist diese Spielzeit bereits die sechste Bundesliga-Saison für Kohr, in der er mindestens zehn Gelbe Karten sah.

Mit diesem Wert zieht Kohr mit Bernd Hollerbach gleich, der ebenfalls in sechs Spielzeiten jeweils mindestens zehn Gelbe Karte sah. Dieses Kunststück gelang David Jarolim, Carsten Ramelow, Michael Ballack und Tomasz Hajto in vier Spielzeiten.

Nach 23. Spieltagen in der aktuellen Saison steht Kohr bereits bei zehn Verwarnungen. Sein „Rekord“ liegt bei 13 Gelben Karten, die er in der vergangenen Spielzeit sah. Nach seiner Sperre gegen den RB Leipzig in der kommenden Woche verbleiben noch zehn weitere Spieltage.

Sechste Saison mit mehr als zehn Gelben Karten

Im Trikot des FC Augsburg wurde Kohr in den Saisons 2014/15, 2015/16 und 2016/17 jeweils mehr als zehnmal verwarnt. Nach elf und 13 Gelben Karten in den vergangenen beiden Spielzeiten in Mainz ist diese Saison nun die sechste Saison, in der Kohr mindestens zweimal wegen einer Gelbsperre pausieren muss.