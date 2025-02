Bundesliga: Neues TV-Feature beim Topspiel

Beim Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern werden die ersten Teile des Konzepts „Closer to the Game“ umgesetzt. Es soll nur der Anfang einer großen Medien-Revolution sein.

Beim Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern werden die ersten Teile des Konzepts „Closer to the Game“ umgesetzt. Es soll nur der Anfang einer großen Medien-Revolution sein.

Das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern am Samstagabend steht in mehreren Hinsichten unter besonderer Beobachtung. Zum einen handelt es sich um ein direktes Duell im Titelkampf, zum anderen wird in der BayArena erstmals eine Trainerbeobachtungskamera eingesetzt.

Damit setzt die DFL den ersten Teil des neuen Konzepts „Closer to the Game“ um, bei dem die DFL den Medien mehr Offenheit verspricht. Ab Sommer sollen etwa die Trainerbeobachtungskameras schon zur Standardausrüstung bei Topspielen gehören.

Neuerungen bei 20 Spielen in der Saison 2025/26

Das Konzept „Closer to the Game“ soll schon zur Saison 2025/26 umgesetzt werden. Dazu gehören unter anderem Midweek-Interviews mit Starspielern, Highlight-Clips bereits während der Partien, Grußbotschaften von Spielern an Fans aus dem Hotel, Wahl zum „Player of the Match“ oder eine Kamera im Mannschaftsbus bei der Anreise und im Kabinentrakt.