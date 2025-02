Bundesliga: Urteil im Feuerzeug-Skandal!

Im Feuerzeug-Skandal der Bundesliga wird in zweiter Instanz eine Entscheidung getroffen. Der Protest von Union Berlin hat keinen Erfolg.

„Wir haben in der rechtlichen Wertung davon auszugehen, dass eine Schwächung der Mannschaft vorliegt“, begründete der Bundesgerichts-Vorsitzende Oskar Riedmeyer seine Entscheidung: „Das liegt auf der Hand.“

Die Partie in der Hauptstadt im Dezember war nach einem Feuerzeugwurf auf Bochums Torhüter Patrick Drewes mit einem 1:1 zu Ende gegangen - am Grünen Tisch hatte der DFB das Spiel mit 2:0 für den VfL gewertet.

Zieht Union vor das Ständige Schiedsgericht?

Zunächst wurden Holstein Kiel und der FC St. Pauli in einem ersten Beschluss am Freitag vom Verfahren ausgeschlossen. Beide abstiegsbedrohten Klubs hatten ebenfalls Berufung eingelegt, weil sie ein „unmittelbares berechtigtes Interesse an der Entscheidung“ hätten. Nach Ansicht des Gerichts war die Berufung unzulässig.