Bundesliga: Watzke als Hitler parodiert - BVB reagiert

SPORT1 02.02.2025 • 13:34 Uhr Hans-Joachim Watzke wird von einem prominenten Journalisten mit Adolf Hilter verglichen. Der BVB reagiert. Die Hintergründe sind vielseitig.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ist von einem Journalisten im Scherz mit Adolf Hitler verglichen worden. Der Gründer und Chefredakteur des 11Freunde-Magazins, Philipp Köster, parodierte den Geschäftsführer von Borussia Dortmund in seinem Podcast „Zeigler & Köster“ auf fragwürdige Weise.

In der am 23. Januar veröffentlichten Podcast-Folge sprach Köster mit seinem Kollegen Arnd Zeigler über die Situation beim BVB nach der Freistellung des damaligen Trainers Nuri Sahin.

„Ich frage mich ja auch ein bisschen, wie das beim BVB so zugeht“, sagte Köster dabei: Ob es so sei wie in dem Film „Der Untergang“, in dem der Schauspieler Bruno Ganz in seiner Rolle als Hitler seine Generäle im Führerbunker niedergebrüllt hatte?

Köster: „Der Angriff von Kehl ist nicht erfolgt“

Köster imitierte Hitler bei seinen Ausführungen mit schnarrender Stimme: „Watzke sitzt da in so einem alten Armeemantel und sagt dann so: ‚Es bleiben im Raum Gruszecki, Cramer, Kehl und Ricken', und dann gibt es einen großen Anschiss."

Köster weiter: „Das kann man sich ja auch vorstellen. Und so eine Stabsordnung, so ganz viele von BVB-Funktionären, die draußen auf dem Flur hören, wie Watzke einen Wutanfall nach dem anderen kriegt: ‚Der Angriff von Kehl ist nicht erfolgt‘.“ Köster und Zeigler lachten, bevor sie zum nächsten Thema übergingen.

Am Sonntag erlangte der Vorfall dann große Beachtung, als ihn die Bild-Zeitung in Person des Journalisten Walter M. Straten in einem Artikel beleuchtete.

Der BVB wollte auf den Watzke-Vergleich nicht näher eingehen und teilte auf SPORT1-Nachfrage lediglich mit, dass Kösters Aussage für sich spreche.

Köster erhebt Vorwürfe gegen Bild-Zeitung

Köster wiederum meldete sich am Sonntag auf X zu Wort, nachdem ihm in dem Artikel der Bild vorgeworfen worden war, dass sein Verhalten „total daneben“ gewesen sei.

„Haha, hätte ich Marion Horn nicht vorgestern bei LinkedIn angepöbelt, hätte Walter nicht an die Tastatur gemusst“, schrieb Köster in seinem Post und teilte dabei sowohl einen Screenshot des Bild-Artikels als auch seine Interaktion mit Horn, die als Vorsitzende der Chefredaktion der Bild-Zeitung tätig ist.

Köster sieht in dem Bild-Artikel eine Reaktion auf seine Aussage über Horn.

Diese hatte bei LinkedIn auf Kritik an ihrer Person reagiert und dabei angegeben, keine Zeit für ihre Kritiker zu haben.

Köster hatte erwidert: „Wenn ich den ganzen Tag damit beschäftigt wäre, die Kumpelei mit Faschisten schönzureden, hätte ich auch keine Zeit. Insofern volles Verständnis.“

Nach Veröffentlichung des Bild-Artikels legte er dann nochmal nach: „Haha, Marion, du hast ja doch Zeit gefunden.“

Der 11Freunde-Chef spielte mit seinen Aussagen offenbar auf die Berichterstattung von Horn und der Bild-Zeitung zu dem Gesetzentwurf von CDU-Chef Friedrich Merz an, der im Bundestag auch Stimmen der AfD erhalten hatte und damit einen Eklat ausgelöst hatte.

