Das denkwürdigste Tor einer Legende des FC Bayern

Tor von Eckfahne: Elber vergibt zunächst reihenweise Torchancen

So auch an diesem kalten Winternachmittag in Rostock. Abstiegskandidat Hansa (Platz 15) kann von Glück sagen, dass Elber vor der Pause noch nicht auf Betriebstemperatur ist, er vergibt reihenweise Chancen, die von Kritikern in Kategorien wie „leichtfertig“ bis „kläglich“ eingeordnet werden. Nach 87 Minuten, die Bayern führen mittlerweile 2:0, hat er immerhin schon einmal getroffen.