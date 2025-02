"Das sieht nicht gut aus": Kimmich-Schock für Bayern

Der defensive Mittelfeldspieler ging in der 41. Minute ohne Einwirkung eines Gegenspielers und ohne Ball am Fuß beim Stand von 0:0 zu Boden. Mehrere Mitspieler wie Eric Dier eilten schnell herbei und erkundigten sich. Ebenso kamen zwei Betreuer auf das Feld und redeten auf den Star ein.

Kimmich vor der Pause verletzt

Doch der wirkte schnell niedergeschlagen und hielt sich die Hand vor das Gesicht. Kimmich stand zunächst nicht mehr auf und musste ausgewechselt werden. Der 30-Jährige ging ohne erkennbare Schmerzen schließlich direkt in die Kabine. Hilfe von den Betreuern benötigte er nicht und er humpelte auch nicht. Was Kimmich hat, wurde nicht klar.

Michael Ballack sagte bei DAZN über Kimmich: „Das sieht nicht so gut aus.“ Kommentator Freddy Harder fügte an: „Er geht direkt in die Katakomben. Eine Verletzung, die nicht langfristig sein darf, aus Sicht des FC Bayern, mit Blick auf die wichtigen Spielen in den nächsten Wochen.“