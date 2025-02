Der Mann, den der FC Bayern noch nicht geknackt hat

Niklas Trettin 16.02.2025 • 17:11 Uhr Sechs Spiele gegen Bayern, sechsmal nicht verloren - und immer wieder ein besonderer Clou: Einmal mehr verzweifelt der Rekordmeister am Taktikplan von Bayer-Coach Xabi Alonso, auch wenn der diesmal einen Haken hatte.

Xabi Alonso verzweifelte.

Als die Nachspielzeit, normalerweise eine überaus beliebte Phase der Last-Minute-Experten aus Leverkusen, gerade anbrach, flankte Alejandro Grimaldo den Ball von links in die Mitte zu Amine Adli, der im Rücken von Dayot Upamecano völlig frei zum Volley kam. Bayern-Keeper Manuel Neuer boxte das Geschoss, das genau auf ihn zuflog, mit einer Faust weg. Florian Wirtz schnappte sich den Abpraller und schob die Kugel aus einer ähnlichen Position hauchzart links vorbei. Die letzte Chance des Abends.

Wirtz blieb auf der Stelle stehen und fasste sich an den Kopf, auch viele Teamkollegen fielen ungläubig zu Boden. Und auch Trainer Alonso sank auf die Knie. Alles in die Waagschale geworfen, zweimal am Aluminium gescheitert, diese Doppelchance kurz vor Schluss - mehrfach hatten die Rheinländer die Münchner am Rande einer Niederlage. Doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie, es blieb beim 0:0.

Für Alonso im ersten Moment eine gefühlte Niederlage, ein womöglich nicht mehr aufzuholender Rückschlag im Meisterrennen. Aber auch ein Abend, an dem er und sein Team einmal mehr zeigten, was in ihnen steckt. Und dass er ein Mann ist, gegen den die Bayern offenbar noch kein Mittel gefunden haben.

Xabi Alonsos Grundidee funktionierte

Mit dem Toreschießen sollte es an diesem Abend nicht sein, doch im Prinzip hatte Alonsos Grundidee wieder funktioniert.

Hohes Pressing, viele Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte und der simple Gedanke, die Verteidigung der Gäste mit kleinen und flinken Akteuren möglichst oft zu überrumpeln, führten dazu, dass sich der Double-Sieger eine Vielzahl von Torchancen erspielte.

Gerade in den Spitzenspielen gegen die Bayern, so wirkt es, wird der 43-Jährige besonders gerne kreativ - und stellt seinen Gegenüber besonders gerne in den Schatten. Jedenfalls spricht seine Bilanz für sich: Im sechsten Spiel als Leverkusener Coach blieb er zum sechsten Mal gegen die Bayern ungeschlagen.

Gegen Bayern immer ein besonderer Kniff

„Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben alles versucht, um zu gewinnen. Allein das Tor hat gefehlt“, sagte Alonso, der nun eine weitere persönliche Bestmarke hält. Noch nie hat ein Trainer des deutschen Oberhauses die ersten fünf Duelle in der Bundesliga gegen den Rekordmeister nicht verloren. Ernst Happel und Kuno Klötzer kassierten einst beide mit dem HSV im fünften Duell ihre erste Niederlage. Alonso schlug den FCB dazu schon einmal im DFB-Pokal.

Auffällig dabei: Der Baske dachte sich jedes Mal einen besonderen taktischen Kniff aus. Im März 2023 schulte er Robert Andrich zum Abwehrchef um (2:1). Mit teils verblüffender Kontrolle erkämpfte sich Bayer das späte 2:2 im September 2023. Vier Innenverteidiger, aber keinen gelernten Stürmer brachte er im Februar 2024, als das 3:0 der Schlüssel zur späteren Meisterschaft war - und auch in dieser Saison klappte es schon zweimal. Im Hinspiel (1:1) baute Alonso dafür ein regelrechtes Abwehrbollwerk auf, im Pokal-Achtelfinale bot er Florian Wirtz als einzigen nominellen Angreifer auf (1:0).

Fünf verschiedene Ansätze, fünfmal das Ziel erreicht. Für den sechsten Vergleich tüftelte Alonso diesmal an einem extremen Anlaufverhalten. „Wir haben uns in dieser Trainingswoche nur darauf konzentriert, was wir machen wollen und gar nicht auf den Gegner geschaut“, verriet Jonathan Tah. „Wir wollten sehr hoch pressen, also sehr viel Druck ausüben, nicht so sehr nach hinten spielen, sondern den Ball in den gefährlichen Zonen des Gegners haben. Dieser Plan ist aufgegangen - das hat Xabi super vorbereitet.“ Am Ende agierten die Rheinländer gar so dominant, dass das Spiel historische Ausmaße annahm.

„Leverkusen hat das perfekte Spiel gemacht“

In der ersten Halbzeit blieben die Bayern ohne eigenen Torschuss - ein Novum seit Beginn der detaillierten Datenerfassung im Jahr 1992. Und auch nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser. Im Gegenteil. Nach 90 gespielten Minuten verbuchten sie einen Expected-Goals-Wert von 0,05 und gerade mal zwei Abschlüsse, was ebenfalls einen neuen Negativrekord bedeutete. Die Werkself hingegen kam auf insgesamt 16 Torschüsse und 6:0 Ecken. „So habe ich die Bayern überhaupt noch nie gesehen. Die Bayern wurden gejagt. Es war ein glückliches Remis, Leverkusen hat das perfekte Spiel gemacht“, geriet Sky-Experte Lothar Matthäus nach der Partie ins Schwärmen.

Hat Alonso den Bayern-Code geknackt? Fast scheint es so. Zumindest hatten die Münchner seinen taktischen Masterplänen jüngst recht wenig entgegenzusetzen. Ein „Endgegner“ ist der Spanier vielleicht noch nicht geworden, ein gefürchteter „Angstgegner“ aber auf jeden Fall. „Wir haben gegen Bayern unser bestes Spiel dieses Jahr und vielleicht auch letztes Jahr gespielt. Ich muss meinem Team ein großes Kompliment machen“, sagte Alonso. Der Rekord an unbesiegten Partien gegen den FCB hintereinander ist übrigens noch weit entfernt: Otto Rehhagel vollbrachte es, gleich zwölf Duelle nacheinander nicht gegen die Münchner zu verlieren - von 1988 bis 1993 als Coach des SV Werder Bremen, vor seinem eigenen, unglücklichen Intermezzo in München.

„Die Saison ist noch nicht vorbei“

Doch bei allem Lob für Alonso und sein Team: Ein Sieg wäre dringend nötig gewesen, um die acht Punkte Rückstand auf Bayern zu verringern - das gelang nicht. Mangelnde Effizienz war wie schon am vergangenen Wochenende beim 0:0 in Wolfsburg der offensichtliche Knackpunkt.

Und wieder sorgte eine seiner Personalie für regen Diskussionsstoff: Sowohl auf Victor Boniface als auch auf Patrik Schick verzichtete er in seiner Startelf - obwohl vor allem Schick derzeit in Topform ist und allein in der Bundesliga seit November 14 Tore erzielt hat, so viele wie kein anderer im Bayer-Kader.