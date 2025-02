Der wohl dämlichste Platzverweis der Bundesliga-Geschichte

In der Geschichte der Bundesliga hat es bisher 2470 Platzverweise gegeben und die meisten hat man längst vergessen. Wer kann sich schon all die Fouls, Tätlichkeiten und Ausraster merken? Dazu muss schon etwas Besonderes geschehen sein, über das noch tagelang gesprochen wird. So wie am 23. Juli 1988 beim Duell zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt.